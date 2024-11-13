Mersin\'de Otomobilin Çarptığı Köpeklerden Biri Öldü

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MERSİN'de sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarptığı 2 cins köpekten 1'i öldü, diğerinin bacağı kırıldı. Köpeklerin sahibi, veteriner kliniği işletmecisi Yusuf Onuk (36), "Eğer özür dilemiş olsaydı asla şikayetçi olmazdık ama kaçtığı için şikayetçiyiz" dedi.

Kaza, 31 Ekim'de Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Çiftlikköy Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinde kalan 1 yaşındaki Border Collie cinsi Alis ve 7 aylık Belçika Malinois cinsi Hilda isimli 2 köpek, akşam saatlerinde sokağa fırladı. Sokaktan geçen otomobil aniden yola çıkan 2 köpeğe çarptı. Sürücü kaçarken, köpekler tedaviye alındı. Kazada Alis'in bacağı kırıldı, Hilda ise öldü. Köpeklerin sahibi, veteriner kliniği işletmecisi Yusuf Onuk'un şikayeti üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

'NEZAKETEN DE OLSA HALLERİNİ SORMALIYDI'

Otomobil sürücüsünün kaçmasına tepki gösteren Yusuf Onuk, "Köpeklerimiz kapıdan dışarıya çıkar çıkmaz yola atlıyorlar. Biz de bunun farkındayız. Tabii ki olayın nasıl olduğunu, geliştiğini kendimiz görüyoruz. Ama köpeklere çarpıp hiç durmadan devam ediyor. Hatalı da kusurlu da biz olsak, sonuçta bir durup nezaketen de olsa hallerini sorması, ne yapılması gerektiğini sorması gerekiyordu. Köpeklerimizden bir tanesini maalesef kaybettik. Diğer yavrumuzun sağ arka bacağı kırık. Onun da gerekli müdahaleleri burada veteriner hekimimiz tarafından yapılmakta. Şu an için durumu iyiye giriyor ama diğerini kaybettik maalesef. Üzücü bir olay" dedi.

'ÖZÜRLERİ KABUL EDECEĞİMİZDEN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Onuk, "Eğer gelmiş özür dilemiş olsaydı asla şikayetçi olmazdık. Ama kaçtığı için şikayetçiyiz kendisinden. Ekipler de çalışmalarını sürdürüyor, kameralar inceleniyor. Kendisi gelip özür dilediği zaman da bizler insaflı ve vicdanlı insanlar olduğumuz için, o özürleri de kabul edeceğimizden şüphesi olmasın. Biz bunu bekliyoruz, başka bir şey, talebimiz yok kendilerinden" diye konuştu.