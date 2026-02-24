Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar Yamaç Paraşütü Yaptı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Gelincik Tepesi'nde özel gereksinimli çocuklar için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Etkinlikte, farklı engel gruplarından çocuklar bulutlarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Gelincik Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde yamaç paraşütü yaptı.

Etkinlik boyunca aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Etkinliğin iniş alanında yemek ve içecek ikramı yapılırken, çocuklar için de yüz boyama etkinliği düzenlendi. Gün boyu süren konser programı ise etkinliğe renk katarak, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

"Özel gereksinimli çocukların sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek; sportif ve sanatsal etkinliklerle, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde daha fazla yer almalarını amaçladıklarını kaydederek, "Engelliler Şube Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın sosyalleşmesini ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Burada da sporun farklı bir alanı olan yamaç paraşütü ile çocuklarımızı tanıştırmak istedik" dedi.

Etkinliğin planlama sürecinde tek bir engel grubuyla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Hörlek, "Farklı engel alanlarından çocuklarımızın bu etkinlikten yararlanmasını istedik. Hem çocuklar hem de velilerin katılımı çok güzeldi. Çocuklarımız bu işi gayet cesaretle yerine getirdi" diye konuştu.

Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yüzme etkinlikleri, fitness çalışmaları ve farklı sportif faaliyetlerin de düzenli olarak sürdürüldüğünü sözlerine ekleyen Hörlek, özel gereksinimli çocukların bu hizmetlerden yararlanmaya devam edeceklerini belirtti.

Çocukların sevinci gökyüzüne yansıdı

Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar ise yaşadıkları deneyimi, şu sözlerle anlattı:

-Ozan Doğan: "Yamaç paraşütü ile uçtum, ama hiç korkmadım. Çok eğlenceliydi ve buz gibiydi. Yüzüme de kalp yaptırdım. Bugün parti yapacağım."

-Alperen Denizalp: "İlk başlarda biraz korkuyordum, fakat üstüne gidince çok eğlendim. Gayet keyifli ve samimi bir uçuş oldu. Yine olsa yine yaparım."

-Emine Feyza: "Çok güzel bir histi. Rüzgarın geçişi çok zevkliydi ve çok güzel uçtuk. Bence çok zevkliydi. O an hiçbir şey hissetmedim ve güzelim Mersinimi seyrettim."

-Asmin Tuncer: "Heyecanlıydım ve ilk kez uçtuğum için biraz korktum. Sonra hemen alıştım. Çok eğlenceli bir deneyimdi."

Aileler, Büyükşehir'in sosyal desteklerinden memnun

Velilerden Şerife Bakırlı, Büyükşehir'in özel gereksinimli bireyler için sürdürdüğü tüm faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Belki hayatlarında yapabilecekleri en güzel şeylerden biriydi. Cesaret ve özgüven için çok güzel bir adım atmış oldular. Eğitmenlerimiz de çok özverili. Çocuklarımızın onlarla kaynaşmış olmaları, onlara güveniyor olmaları çok güzel bir duygu. Büyükşehir Belediyemize ve uçuş eğitmenlerimize güvendiğimiz için böyle güzel bir etkinlikte buluştuk" ifadelerini kullandı.

Medine Doğan da keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Şahsi imkanlarımızla böyle bir deneyimi çocuğumuza yaşatamazdık. Bu olanağı sağladıkları için çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.