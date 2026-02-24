Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar Yamaç Paraşütü Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar Yamaç Paraşütü Yaptı

24.02.2026 15:44  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Gelincik Tepesi’nde özel gereksinimli çocuklar için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Etkinlikte, farklı engel gruplarından çocuklar bulutlarla buluştu.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toros Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Gelincik Tepesi'nde özel gereksinimli çocuklar için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Etkinlikte, farklı engel gruplarından çocuklar bulutlarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Gelincik Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli şekilde yamaç paraşütü yaptı.

Etkinlik boyunca aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Etkinliğin iniş alanında yemek ve içecek ikramı yapılırken, çocuklar için de yüz boyama etkinliği düzenlendi. Gün boyu süren konser programı ise etkinliğe renk katarak, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

"Özel gereksinimli çocukların sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek; sportif ve sanatsal etkinliklerle, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde daha fazla yer almalarını amaçladıklarını kaydederek, "Engelliler Şube Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın sosyalleşmesini ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Burada da sporun farklı bir alanı olan yamaç paraşütü ile çocuklarımızı tanıştırmak istedik" dedi.

Etkinliğin planlama sürecinde tek bir engel grubuyla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Hörlek, "Farklı engel alanlarından çocuklarımızın bu etkinlikten yararlanmasını istedik. Hem çocuklar hem de velilerin katılımı çok güzeldi. Çocuklarımız bu işi gayet cesaretle yerine getirdi" diye konuştu.

Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yüzme etkinlikleri, fitness çalışmaları ve farklı sportif faaliyetlerin de düzenli olarak sürdürüldüğünü sözlerine ekleyen Hörlek, özel gereksinimli çocukların bu hizmetlerden yararlanmaya devam edeceklerini belirtti.

Çocukların sevinci gökyüzüne yansıdı

Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar ise yaşadıkları deneyimi, şu sözlerle anlattı:

-Ozan Doğan: "Yamaç paraşütü ile uçtum, ama hiç korkmadım. Çok eğlenceliydi ve buz gibiydi. Yüzüme de kalp yaptırdım. Bugün parti yapacağım."

-Alperen Denizalp: "İlk başlarda biraz korkuyordum, fakat üstüne gidince çok eğlendim. Gayet keyifli ve samimi bir uçuş oldu. Yine olsa yine yaparım."

-Emine Feyza: "Çok güzel bir histi. Rüzgarın geçişi çok zevkliydi ve çok güzel uçtuk. Bence çok zevkliydi. O an hiçbir şey hissetmedim ve güzelim Mersinimi seyrettim."

-Asmin Tuncer: "Heyecanlıydım ve ilk kez uçtuğum için biraz korktum. Sonra hemen alıştım. Çok eğlenceli bir deneyimdi."

Aileler, Büyükşehir'in sosyal desteklerinden memnun

Velilerden Şerife Bakırlı, Büyükşehir'in özel gereksinimli bireyler için sürdürdüğü tüm faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Belki hayatlarında yapabilecekleri en güzel şeylerden biriydi. Cesaret ve özgüven için çok güzel bir adım atmış oldular. Eğitmenlerimiz de çok özverili. Çocuklarımızın onlarla kaynaşmış olmaları, onlara güveniyor olmaları çok güzel bir duygu. Büyükşehir Belediyemize ve uçuş eğitmenlerimize güvendiğimiz için böyle güzel bir etkinlikte buluştuk" ifadelerini kullandı.

Medine Doğan da keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Şahsi imkanlarımızla böyle bir deneyimi çocuğumuza yaşatamazdık. Bu olanağı sağladıkları için çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Havacılık, Etkinlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar Yamaç Paraşütü Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok
Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti

18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:27:33. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Özel Gereksinimli Çocuklar Yamaç Paraşütü Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.