Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki 2 motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasınca belirlenen 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerde park halindeyken çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.
Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 6 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, motosikletleri çalan 4 zanlının bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de park halindeki motosikletleri çalan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika