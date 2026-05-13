Mersin'de Patlama Anı Güvenlik Kamerasında

PATLAMA ANI KEMARADA
Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.
Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,
