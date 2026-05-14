Mersin'de Patlama: Süleyman Güner Hayatını Kaybetti

MERSİN'de çalıştığı akaryakıt depolama tesisinde akaryakıt tankındaki patlamada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Süleyman Güner (47), toprağa verildi.

Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait akaryakıt depolama tesisinde, dün yangın çıktı. 800 tonluk akaryakıt tankının üstüne çıkan saha personeli Süleyman Güner, numune aldığı sırada bilinmeyen nedenle patlama oldu. Güner, patlama sonucu aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güner, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk babası Süleyman Güner, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'ların da destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Süleyman Güner'in cenazesi, Kazanlı Mahallesi'ne götürüldü. Güner, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.