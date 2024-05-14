Mersin\'de PKK/KCK operasyonunda 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü PKK/KCK şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kadın örgüt mensubu F.M. ile F.M'ye yer temin eden işbirlikçileri N.İ. ve M.İ'nin Tarsus ilçesinde olduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M. ve N.İ. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çukur olaylarında faaliyette bulunduğu gerekçesiyle hakkında kovuşturma yürütülen F.M'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu"ndan arandığı ve yurt dışına kaçmayı planladığı belirlendi.