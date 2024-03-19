Mersin\'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Pınar Karşıyaka, Hapoel Bank Yahav'ı mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 98-87 mağlup etti. İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçe gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabakanın ilk çeyreğini 30-19 önde geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 47-46 üstünlükle gitti. Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve son çeyreğe 68-65 önde giren yeşil-kırmızılı ekip, salondan 98-87 galip ayrıldı. İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı daha önce garantilediği grupta, çeyrek final bileti alan ikinci takım Hapoel Bank Yahav oldu. İki galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, grubu son sırada tamamladı.