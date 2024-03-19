Mersin\'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, bazı şüphelilerin örgüte karşı muhalif gördükleri kişileri tehdit ettiğini, seçim irtibat bürolarının açılışı sırasında örgüt lehine slogan attığı ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapılan adreslerde 11 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca, 23 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirdi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 1'ine ev hapsi tedbiri uygulanmak üzere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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