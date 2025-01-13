Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.
Adreslerde bulunan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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