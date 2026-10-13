Mersin\'de sağanak yağışa karşı Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı kent genelinde önlemlerini artırdı. Yağmur suyu hatları, ızgaralar ve mazgallarda kontroller gerçekleştiren ekipler, olası su baskınlarına karşı tıkanıklıkları giderirken, yağış sürecinde hızlı müdahale için koordinasyon toplantısı yaptı.

Mersin genelinde etkili olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, Mersin'in kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve yağışın günlük yaşam üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yağmur suyu altyapısının işleyişini kontrol ederek ihtiyaç duyulan noktalarda müdahalede bulunuyor. Yağış öncesinde ve yağış sırasında yağmursuyu hatları, ızgaralar ve mazgallarda kontroller gerçekleştiren ekipler, suyun tahliyesini engelleyen tıkanıklıkları gideriyor. Tıkanıklık tespit edilen noktalarda temizlik yapılırken, su birikintisi oluşan alanlarda da tahliye işlemleri gerçekleştiriliyor.

AFET KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Yaşanabilecek sorunlara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Doğan başkanlığında "Afet Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda; yoğun yağışların oluşturabileceği olası risklere karşı alınan önlemler, sürdürülen çalışmalar ve yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı müdahale edilmesi konuları üzerinde duruldu. Kent genelinde kış hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra, yağışlardan kaynaklanabilecek taşkın riskine karşı alınacak tedbirler de değerlendirildi. Mersin Büyükşehir ve MESKİ ekipleri, yağış sürecinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını ve koordineli çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

ALO 185 ÇAĞRI MERKEZİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

Yurttaşlar yağış nedeniyle karşılaştıkları olumsuzlukları ve destek taleplerini Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi ve 0 324 185 00 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden bildirebiliyor. Büyükşehir ve MESKİ ekipleri, kent genelinde etkili olan yağışlara karşı önlemlerini sürdürürken, yurttaşların güvenliği için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmalarına da devam ediyor.

"MAZGALLARDA GEREKEN TEMİZLİK YAPILDI"

Yağışlardan önce mazgallarda gereken temizlikleri yaptıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Şefi Doğan Kaplan, "Yağışlar öncesi bütün mazgallarımızın il genelinde kontrolünü sağlamıştık. Tıkanıklık olan yerlerde MESKİ ile iletişime geçerek temizlik işlemlerini sağlıyoruz. Böylelikle yağış esnasında tıkanmaların önüne geçmeyi planladık. Yağış esnasında tıkanan mazgallarımız varsa, onların da temizliğini anında sağlıyoruz" dedi.

Özellikle izmarit, poşet gibi çöplerin yere atılmaması çağrısı yapan Kaplan, taşkınların mazgalların tıkanmasıyla meydana gelebileceğini söyledi. "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz bütün önlemlerimizi aldık. Sahada 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Ekiplerimizle olası bir su taşkınına karşı hazır bekliyoruz. Sahada aktif olarak çalışmalarımız da devam edecek" ifadelerini kullandı.

"SAHADA TEYAKKUZ HALİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

MESKİ'de mühendis olarak görev yapan Ömer Cerit ise "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarılara istinaden, MESKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle sahada teyakkuz halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Meydana gelebilecek su baskınlarının önlenmesi amacıyla ekiplerimiz aktif olarak çalışmakta ve tıkalı ızgaralara kanal açma araçlarıyla müdahale ederek olası su baskınlarının önüne geçmekteyiz" diyerek, vatandaşların şikayet ve taleplerini Alo 185 ihbar hattına iletmelerini istedi.