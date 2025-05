Mersin'de 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' Etkinliği Düzenlendi

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl dünya genelinde kutlanan "10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında doğanın içinde bir etkinlik düzenledi. Kuyuluk Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, uzmanlar eşliğinde spor yaparak günü fiziksel aktivitelerle geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, "10 Mayıs Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında doğanın içinde keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Kuyuluk Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi danışanları ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus, Erdemli ve Mezitli Emekli Evi üyeleri katıldı. Katılımcılara, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de eşlik etti. Uzmanlar eşliğinde ilk olarak fiziksel aktiviteler yapan katılımcılar daha sonra müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu. Etkinlikte, vatandaşlara yemek ikramı da yapıldı.

"Mezitli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uyum ve huzur içerisinde çalıştıklarını kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kadın, genç çiftçi, emekçi her kesimden vatandaşı düşünen bir belediye başkanı olduğunu dile getirdi. Mezitli Belediyesi olarak vatandaşların sağlığını ve mutluluğunu önceleyen çalışmalar yaptıklarını belirten Tuncer, "Emeklilerimizin mutluluğu için çeşitli geziler düzenliyor, onların sağlığını düşünüyoruz. Emekli Evlerimizdeki konforlarını düşünüyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Emekliye değer veren ve yanında olan sağlıktan sosyal politikalara kadar her şeyi düşünen Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Her zaman uyum ve huzur içinde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Toplumu bilinçlendirmek için doğal bir ortamda günümüzü kutluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ise '10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et Günü' kapsamında Kuyuluk Tabiat Parkı'nda Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi, Tarsus, Erdemli ve Mezitli Emekli Evi üyelerinin katıldığı güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'nün fiziksel hareketliliğe ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bir gün olduğunu belirten Atila, "Sağlık için beslenmemize önem vermek, fiziksel aktivitelerimizi gerçekleştirmek koruyucu hekimliğe önem vermenin bir parçası. Biz, Büyükşehir olarak koruyucu hekimliğe çok fazla önem veriyoruz ve hastalıklar oluşmadan önce onların oluşmasını önlemek için de birçok aktivite düzenliyoruz. Ekinliğimizde de fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Hangi yaşta olursa olsun insanları buna özendirmek ve toplumu bilinçlendirmek için doğal bir ortamda, ormanlık alanda temiz havada günümüzü kutluyoruz" diye konuştu.

"Doğada yürümek ve egzersiz yapmak çok güzeldi"

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nergiz Dölek: "Çok güzel oynadık. Ben tam bir doğa insanıyım. Çamlıkların arasında doğa yürüyüşünü yaptık, çok güzeldi. Çok hareketli bir gündü. Bizler için çok iyi oldu, içimiz açıldı."

-Münire Toz: "Ahmet Başkan'ımızın bizleri ziyaret etmesi çok güzeldi. İnanılmaz güzel bir ortam vardı. Etkinliğe Erdemli'den bile gelenlerin olduğunu görünce çok şaşırdım. Emekliler dışarıda, kafede çay kahve içmek istese büyük paralar ödemek zorunda kalacaklar oysaki emekli maaşları belli. Emekli Evleri'nde ise emekliler buluşuyor, güzel sohbetler ediyorlar ve bir sosyallik oluşuyor. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz."

-Güler Gen: "Çok neşeli ve eğlenceli bir ortam vardı. Enerjisi çok yüksek insanlar vardı. Mutlu olduk. Benim boyun fıtığım vardı ve sağlıklı yaşam merkezine gittikten sonra çok fazla rahatlama hissettim. Bu benim ilk deneyimim oldu. Doğada yürümek ve egzersiz yapmak çok güzeldi."

-Mevlüt Güneş: "Bu faaliyetler çok güzel oluyor. Emekliler bu sayede kafasını dağıtmış ve rahatlamış oluyorlar. Bütün hastalıkların başı hareketsizlik. Devamlı hareket etmek ve spor yapmak lazım. Etkinlik de çok güzel oldu. Yaptığımız spor hem ruhumuza hem bedenimize iyi geldi."