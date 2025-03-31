Mersin'de Sağlık Personeline Entübasyon Eğitimi Verildi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sahada görev alan sağlık ekibine "Temel Yaşam Desteği ve Entübasyon" eğitimi verildi. Eğitimde katılımcılar, kadın ve erkek vitrin mankenleri üzerinde entübasyon tekniklerini uygulayarak bilgilerini pekiştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitimlere devam ederek, sahada görev alan sağlık personelinin donanımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda her hafta farklı konularda hem teorik içerikli, hem de pratiğe dayalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Halk Sağlığı ve Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat'ın verdiği eğitimde; entübasyon işleminin doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli ekipmanlar tanıtıldı ve bu ekipmanların kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Sağlık personeli bu eğitimlerle hem güncel teorik bilgiler ediniyor hem de gerçekçi uygulamalarla becerilerini geliştiriyor.

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, Ambulans ve Evde Sağlık ekiplerine yönelik her hafta eğitimler düzenlendiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Amacımız, personelimize sahada karşılaşabilecekleri zorluklarla baş edebilme yetisi kazandırabilmek"

"Ekiplerimizin daha önce aldıkları bilgileri hem güncel bilgilerle değiştirmek, hem de hatırlamalarını sağlamak için sahada karşılaşabilecekleri vakalar, sorun yaşayabilecekleri durumlarda hastayı nasıl yönetmeleri gerektiğiyle alakalı bir eğitim planladık. Bugün, hastaların kalp durması ya da solunumlarının olmaması sonrasında, temel yaşam desteği dediğimiz eğitimle beraber, hastaların solunum yolunun kontrol altına alınabileceği entübasyon eğitimini verdik. Personelimizin bu konudaki tecrübesini artırmak amacıyla, konuyla alakalı farklı vakalar çizdik ve bu vakaları çözmelerini sağladık."

Hatırlatma eğitimlerindeki amaçlarının, sahadaki sağlık personelinin kalbi duran ya da koma durumundaki bir kişiye hangi müdahalelerde bulunmaları gerektiğini anlatmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Çat, "Eğitimde kişinin kalp atımını defibrilasyon yöntemiyle geri döndürdüğümüzde, hastanın beyin, akciğer ve diğer organlarının oksijensiz kalmasının önüne nasıl geçilebileceğini personelimize anlattık. Bu yolla vatandaşlarımızın hayatta kalmalarını, bu süreçten sonra da kaliteli bir hayatlarının olmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Uzm. Dr. Çat, önceki haftalarda verilen eğitimlerden de bahsederek, "Ambulans personelimize yönelik, hasta taşıma tekniklerinden bahsettik. Hasta olmak ve hasta yakını olmak, bazen kişilerin psikolojisini ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bu gibi durumları yönetebilmeleri için iletişim becerileri dersi, bir psikoloğumuz tarafından verildi. Çevre sağlığını korumak amacıyla, tıbbi atıkların bertarafı ile ilgili bir eğitim de verdik. Her sene bu eğitimleri düzenli olarak veriyoruz. Amacımız, personelimize sahada karşılaşabilecekleri zorluklarla baş edebilme yetisi kazandırabilmek" ifadelerini kullandı.