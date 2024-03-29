Mersin\'de Sazan Sarmalı Yöntemiyle Dolandırıcılık Yapan 20 Şüpheli Tutuklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile Dostunun Ölüm Haberini Alarak Tokat Programlarını İptal Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere iken, AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı olan aile dostunun ölüm haberini alarak programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti. Bakan Tekin, öğrencilere çanta hediye etti ve öğretmenler ile bir araya geldiği ziyaretlerini iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya döndü. Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.