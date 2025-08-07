Mersin\'de Semt Pazarlarında Temizlik

Mersin'in Akdeniz ilçesinde semt pazarlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, haftanın belirli günlerinde farklı mahallelere kurulan pazar yerlerinde süpürme işlemi yapıyor.

Atıklardan arındırılan pazar alanları, daha sonra arazöz desteğiyle yıkanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, haftanın 7 gün 24 saati kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek, "Ekiplerimiz halk sağlığını korumak, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevrede yaşam hakkını sürdürebilmek için gece gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.