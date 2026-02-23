Mersin'de Çocuklar İçin İftar Programı - Son Dakika
Mersin'de Çocuklar İçin İftar Programı

23.02.2026 21:33
Mersin'de ramazan ayı dolayısıyla Sevgi Evleri'nde kalan çocukların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sevgi Evleri'nde kalan çocukların bir araya geldiği iftar programı, Yenişehir ilçesindeki bir otelde organize edildi.

Programda konuşan Vali Atilla Toros, aynı sofrada buluşmanın huzuru ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Çocukların hayatına emekleri, sabırları ve şefkatleriyle dokunan tüm görevlilere teşekkür eden Toros, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sofra tek bir çocuğumuzun dahi yalnız olmadığını hissettiren, umutlarını büyüten, kalplere dokunan bir sofradır. Bu iftar sofrası devletin şefkat elinin, milletin vicdanıyla nasıl birleştiğinin en güzel örneğidir. Bu akşam aramızda bulunan her bir çocuğumuz devletimizin himayesinde, milletimizin duasındadır. Devletimiz insanı merkeze alan kimseyi geride bırakmayan anlayışıyla hareket etmektedir. Bu anlayış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde sosyal devlet ilkesini sahada hissedilir kılan kararlı bir iradeye dönüşmüştür."

"Güçlü bir toplum, güçlü aileler ve nesillerle olur"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de ramazan ayını huzurla paylaştıklarını ifade etti.

Güzel bir organizasyonda çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Yenigün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak çocuk hizmetleri konusunda temel ilkemiz, çocuğun üstün yararını esas almak, çocuk hakları doğrultusunda onların geleceğinin en güzel şekilde hazırlanması için bütün gayretimizle çalışmak. Biz inanıyoruz ki güçlü bir toplum, güçlü aileler ve nesillerle olur. O yüzden bu çocuklarımızla yapılan her çalışma, onlara yapılan her dokunuş, 'Güçlü nesiller ve Türkiye'nin geleceği' demektir. Bu açıdan bu yapılan hizmetler bizim için çok önemli."

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan da sadece ekonomiyi büyütmek için değil, çocukların geleceğini güçlendirmek için de çaba gösterdiklerini kaydetti.

Çocuklara çeşitli hediyeler verilip ikramların yapıldığı iftar programına, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, İl Müftüsü Mustafa Topal ve MÜSİAD Sektör Kurulları Başkan Yardımcısı Cihan Kazan da katıldı.

Kaynak: AA

Mersin'de Çocuklar İçin İftar Programı
