Mersin'de Silahlı Saldırı: Sürücü Öldü, Kardeşi Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Silahlı Saldırı: Sürücü Öldü, Kardeşi Yaralı

Mersin\'de Silahlı Saldırı: Sürücü Öldü, Kardeşi Yaralı

Mersin'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

18.09.2024 16:20
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, kardeşi de ağır yaralandı.

Ahmet Öncel idaresindeki 33 ADD 561 plakalı otomobile Sağlık Mahallesi 86005 Sokak'ta seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Öncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücünün yanındaki kardeşi Talat Öncel ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Silahlı Saldırı: Sürücü Öldü, Kardeşi Yaralı - Son Dakika

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