Mersin\'de Son Tarihi Geçmiş 2 Bin 110 Gıda Ürünü Ele Geçirildi

Mersin'de zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetim yaptı.

Bahçe Mahallesi'ndeki bir markette inceleme yapan ekipler, raflarda bazılarının son tüketim tarihi 3 yıl önce geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü olduğunu tespit etti.

Ekipler, işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.

Toplanarak el konulan ürünler, imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlarla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Son yaptığımız kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi halinde insan sağlığını riske atabilecek çok sayıda ürüne el koyduk. Esnafımızın ürün takiplerini düzenli yapmaları, son kullanma tarihi yaklaşan veya geçmiş ürünleri raflardan kaldırmaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, market hakkında idari işlem yapılması için hazırlanan tutanakların, ilgili müdürlüklere gönderildiği öğrenildi.