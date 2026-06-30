Mersin'de SPA Merkezlerine Denetim - Son Dakika
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Mersin'de SPA Merkezlerine Denetim

Mersin\'de SPA Merkezlerine Denetim
30.06.2026 01:45
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Mersin'de yapılan denetimlerde 2 işletme kapatıldı, 9 işletmeye yasal işlem uygulandı.

Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyetine son verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan 57 işletmeye yönelik eş zamanlı denetim düzenledi.

Uygulamaya 91 ekip ve 273 personel katıldı.

Kontrollerde 1 işletmenin Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesini (fuhuş) ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ekiplerce, 2 işletmenin faaliyeti sonlandırıldı.

Öte yandan, belgeleri eksik olan, kimlik bildiriminde bulunmayan ve sigortasız işçi çalıştıran 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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