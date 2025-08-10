Mersin'de Stajyer Öğrencinin Cansız Bedeni Bulundu

Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için Mersin açıklarında denize girdi.

Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.