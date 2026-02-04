Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Ana İçme Suyu Hattında Başarılı Deplase Çalışması

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Hal Katlı Kavşağı Projesi kapsamında yürüttüğü içme suyu deplase çalışmalarını herhangi bir su kesintisi yaşanmadan başarıyla tamamladı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kent trafiğini rahatlatması hedeflenen proje doğrultusunda, bölgeden geçen bin 200 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında deplase çalışması gerçekleştirdi. Üstyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen altyapı çalışmaları, yapılan planlama ve saha koordinasyonu sayesinde vatandaşların günlük yaşamını etkilemeden tamamlandı.

"Bin 200'lük hattımızın deplasesini yaparak vatandaşlarımıza suyunu verdik"

MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin inşaatına başladığı Hal Katlı Kavşağı kapsamında, Mersinimizin dört merkez ilçesini besleyen Berdan'dan gelen isale hattımızı deplase etme zorunluluğumuz doğdu. Bu hatlarımızdan birisi bin 400'lük olup, 15 gün önce deplasesini 12 saat süre içerisinde yaptık, vatandaşlarımıza suyunu verdik. Bugün de bin 200'lük hattımızın deplasesini yaparak vatandaşlarımıza suyunu verdik. Göstermiş oldukları duyarlılık için tüm Mersin halkına teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.