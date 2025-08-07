Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Tutuklandı

Mersin'de 13 Mayıs'ta 70 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyona ilişkin suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde 70 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği ve 2 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin soruşturma sürdü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen D.D, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının ikametinde 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 49 namlu, 12 mekanizma ve 7 yay ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

70 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyon

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, kente silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takip edilen 2 otomobil, 13 Mayıs'ta Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurulmuş, araçlarda 70 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanmıştı.