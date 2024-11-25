Mersin\'de Suç Örgütü Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Tutuklama

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MERSİN'de suç örgütlerinin adını kullanarak haraç isteyen 7 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerin, organize olarak vatandaşları tehdit edip suç örgütlerinin adını kullanarak haraç isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Özel harekat polisi destekli düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Yağma', 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma', 'Tehdit' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,