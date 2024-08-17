Mersin\'de Tarihi Eser Operasyonu: 147 Sikke ve 17 Yüzük Ele Geçirildi

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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların araç ve ikametlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük, el yazması kitap ile mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

Eserler, incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.