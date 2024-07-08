Mersin\'de Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, tarımsal alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Sarıkavak Mahallesi'ndeki zirai alanda elektrik tellerinden kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

Yangın, karadan müdahaleyle ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Alevler nedeniyle badem ve ceviz ağaçlarıyla üzüm bağları zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.