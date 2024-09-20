Mersin'de Tarım Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
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Mersin'de Tarım Kavgası Kanlı Bitti

Mersin\'de Tarım Kavgası Kanlı Bitti

Mersin Mut'ta Tahir Kaya, komşusuyla tartışma sonrası av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürdü.

20.09.2024 15:10
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MERSİN'in Mut ilçesinde Tahir Kaya, kaynattıkları pekmeze toz karışacağını söyleyip tarım aracıyla yoldan geçmesine izin vermeyen komşusu Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'yı (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Kaya patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka tarafından engellendi. Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tahir Kaya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mersin, Güncel, Hukuk, Tarım, Suç, Mut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Tarım Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

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