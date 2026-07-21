Mersin'de Ters Yolda Araç Kullanan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Mersin'de Ters Yolda Araç Kullanan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

Mersin\'de Ters Yolda Araç Kullanan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza
21.07.2026 15:19
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Mersin'de TAG Otoyolu'nda ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyeti alındı.

MERSİN'de TAG Otoyolu'nda ters yönde ilerleyip trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, sanal medyaya yansıyan görüntülerden tespit edildi. Sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformlarında paylaşılan ve trafik kuralı ihlalini gösteren görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, TAG Otoyolu 34'üncü Cadde Kavşağı mevkisinde otoyolda ters yönde seyreden aracın sürücüsünün A.E. olduğu belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-j-1 maddesi kapsamında, otoyolda ters istikamette araç kullanmak suçundan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Araç ise çekiciyle otoparka götürülüp, 60 gün trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Ters Yolda Araç Kullanan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Ters Yolda Araç Kullanan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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