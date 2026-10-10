Mersin'de TIR'a arkadan çarpan araçta Eyüp Bolat ve eşi öldü, oğulları ağır yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de TIR'a arkadan çarpan araçta Eyüp Bolat ve eşi öldü, oğulları ağır yaralandı

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Mersin\'de TIR\'a arkadan çarpan araçta Eyüp Bolat ve eşi öldü, oğulları ağır yaralandı
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Mersin'de Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama mevkisinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı; araçta bulunan Eyüp Bolat (55) ile eşi Meşude Bolat (50) hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü oğulları Muzaffer Bolat hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.

MERSİN'de hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu Eyüp Bolat (55) ile eşi Meşude Bolat (50) öldü, araç sürücüsü oğulları Muzaffer Bolat ağır yaralandı.

Kaza, Pozantı- Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisi yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Bolat yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Bolat ile eşi Meşude Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Muzaffer Bolat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri, incelenmek üzere morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Acil DurumJandarma3. SayfaTarsusMersinGüncelEyüpSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de TIR'a arkadan çarpan araçta Eyüp Bolat ve eşi öldü, oğulları ağır yaralandı - Son Dakika
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