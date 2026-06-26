Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşımada Klima Denetimlerini Arttırdı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için; araç içi temizlik ve klima durumunu, fazla yolcu taşınıp taşınmadığını ve sürücülerin kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini sıklaştıran ekipler, araçlarda klima kullanımı, temizlik, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda toplu taşıma araçlarını denetleyerek, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor.

"AMACIMIZ, VATANDAŞLARIMIZIN KONFORLU YOLCULUK YAPMASI"

Vatandaşların daha konforlu yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amiri Serdar Bozkoyun, "Günün belirli saatlerinde duraklarda rutin denetimlerimiz oluyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen şikayetleri de anında değerlendirip, sorunlu araçları trafikten ivedi bir şekilde çekerek arızalı klimalarını yaptırmalarını sağlıyoruz" dedi. Denetimlerin yalnızca klima kontrolleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Bozkoyun, "Fazla yolcu ve diğer konularda da denetimler yapılıyor. Ayrıca şoförlerimizin sefer esnasında ve araç içerisinde yolcu varken sigara içtikleri tespit edildiği takdirde veya kapısı açık olan araçlara da yine cezai işlem uyguluyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER DENETİMLERDEN MEMNUN

Vatandaşlar ve sürücüler ise denetimlere yönelik düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Emrah Koçak (Şoför): "Bence denetimlerin sıklaşması iyi. Bizim için de iyi oluyor. Çünkü tüm şoförler klimalarını açarsa dolmuşlara ilgi çoğalır ve bizim de yolcu kapasitemiz artar.

-Sabahat Kibritoğlu: "Büyükşehir Belediyesi'nin klima denetimlerinden memnunum. Özellikle sıcak havalarda klimanın büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Ben belediye otobüsü ile gidip geliyorum. Onun için bir sıkıntım yok, ama bazı minibüslerde ve dolmuşlarda klima sıkıntısı oluyor. Klima açık olmadığında baygınlık geçiriyoruz."

-Mertcan Metin: "Buraya geldiğimden beri araçlarda klimalar genelde çalışıyor. Şoför arkadaşlarımız bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmıyorlar."