Mersin'de Toplu Taşımada Yenilikler: CNG'li Araçlarla Ekonomik ve Konforlu Ulaşım

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları toplu taşıma kullanımına sevk etmek, toplu taşımayı daha cazip ve erişilebilir hale getirmek için 430 araçla sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar esnek ulaşım imkanı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosu, çevre dostu çözümleri ve akıllı ulaşım sistemleri ile Mersinlilere konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir daha düşük emisyona sahip, diğer ulaşım araçlarına göre hem ekonomik hem de çevreci olan CNG'li araç sistemleri ile zararlı gaz salınımını minimuma indirirken, yakıt maliyetlerini de düşürüyor.

Yeni nesil araçların tamamı yüzde 100 engellilik uyumu taşıyor

Vatandaşları toplu taşıma kullanımına sevk etmek, toplu taşımayı daha cazip ve erişilebilir hale getirmek için şehir merkezinden uzak noktalara kadar yeni güzergahlar ekleyerek şehir içi sefer sayılarını artıran Büyükşehir, Belediye 430 araç ile vatandaşlara hizmet sunuyor. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar hizmet veren toplu taşıma araçları, vatandaşların ihtiyaçlarına göre esnek bir ulaşım sağlıyor. Engelli bireylerin ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve her yurttaşın toplu taşıma araçlarından rahatlıkla faydalanabilmesi amacıyla, yeni nesil araçların tamamı yüzde 100 engellilik uyumu taşıyor.

"Bu anlamda hem çevreyi, hem yolcularımızı koruyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelmesi ile birlikte birçok yeniliğe imza attıklarını söyleyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, yolcuların hijyen, maliyet, temizlik, konfor, güvenlik gibi beklentilerini ön planda tutarak, ulaşım ağını daha da iyi hale getirdiklerini söyledi. Kent genelinde günde 200 bin yolcu taşıdıklarını belirten Demir, vatandaşların sağlığı için hijyenden asla taviz vermediklerini belirtti. 2019 yılında yaklaşık 29 milyon olan yolcu sayısının, 2024 itibari ile 46,5 milyona ulaştığını, 2025 yılında hedeflerinin 55 milyon yolcu olduğunu vurgulayan Demir, "Toplu taşımadaki konforun artması, yolcuların kendi araçlarından ziyade toplu taşıma araçlarına yönelmesi, çevreye zararlı olan karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların salınmasını da önlüyor. Bu anlamda hem çevreyi, hem yolcularımızı koruyoruz" dedi.

"Abonman sistemi uyguluyoruz"

Türkiye ortalamasına bakıldığında, çok daha ekonomik bir ücretle yolcu taşıdıklarını kaydeden Demir, "Özellikle dar gelirli yurttaşlarımız otobüsleri daha çok tercih etmekteler. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve sivil yolcularımıza abonman sistemi uyguluyoruz" diyerek, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz bir şekilde toplu taşıma araçlarından faydalandığını söyledi.

Vatandaşların telefonlarını şarj edilebileceği mekanizmalar ve wi-fi hizmetinin de bulunduğunu belirten araçların hangi durakta olduğu, saat ve konum bilgisi, varış noktaları gibi pek çok detay ise TEKSİN uygulaması üzerinden takip edilir durumda. Vatandaşlar ayrıca, akıllı durak sitemi sayesinde de durağa yaklaşmakta olan araçlar hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

"Wi-fi sayesinde otobüs içinde de internette vakit geçirebiliyoruz"

Vatandaşlar, toplu taşıma araçlardan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Sudenaz Cemolar: "Hem daha ekonomik hem de evime yakın olduğu için ve saatleri bana uyduğu için otobüsleri tercih ediyorum. TEKSİN uygulamasında otobüsün saatlerini, nereden çıktığını ve nereye gideceğini öğrenebiliyorum. Hem güzel, hem kullanışlı bir uygulama."

-Muhammed Emre Akbulut: "Çok güzel ve çok uygun. Abonman da güzel ve cebimize katkı sağlıyor. Başkanımız Vahap Seçer, biz gençleri düşünüyor. Okuldan çıkarken hep TEKSİN'i takip ediyorum. Çok güzel ve çok kullanışlı. Wi-fi sayesinde otobüs içinde de internette vakit geçirebiliyoruz."

"Ulaşım açısından bana çok yararı oluyor"

-Esra Acet: "İşe gidip gelirken kullanıyorum. İstediğimiz yere saatinde ve dakikasında varabiliyoruz. Günlük temizliklerin yapıldığı belli oluyor. Konforlu ve rahat bir şekilde her yere ulaşabiliyoruz. İnsan rahatlığına göre yapılmış ve her şey düşünülmüş. Çok memnunuz."

-Furkan Büyükçelebi: "Öğrenciler için taşıma ücretinin 5 lira olmasını çok seviyoruz. Ulaşım açısından bana çok yararı oluyor. Belediye otobüslerinin ekonomik olması bütçemize katkı sağlıyor. Başkanımızın bize sunduğu hizmetler çok fazla ve halk olarak bundan yararlanıyoruz. Başkanımız olarak devam etmesini isteriz."