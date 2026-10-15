Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1802 hap bulundu

Mersin'de torbacılara yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1802 hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda ev ve üzerlerinde 1802 sentetik ecza hapı, 457 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında A.Ç, O.B, A.S. ve O.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 1802 sentetik ecza hapı, 457 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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