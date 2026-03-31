Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Y.Ş'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, D400 kara yolunda, üzerinde 2 kişinin bulunduğu elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada elektrikli bisikletteki Erdoğan I. (52) ve S.I. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdoğan I, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.Ş. gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?