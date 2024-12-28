Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mut- Ermenek kara yolu Evren Mahallesi'nde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Eren Abdi Keser, Yunus Akran, Mehmet Akran ve Hüseyin Aslan yaralandı.
Yaralılar, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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