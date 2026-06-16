Mersin'de Trafikten Men Edilen Araç Sayısı 1718 - Son Dakika
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Mersin'de Trafikten Men Edilen Araç Sayısı 1718

16.06.2026 11:38
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Mersin'de 8-14 Haziran'da yapılan denetimlerde 126 bin 849 araç kontrol edildi, 1718'i trafikten men edildi.

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 126 bin 849 araçtan 1718'i trafikten men edildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 8-14 Haziran'da yapılan denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 126 bin 849 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1718'ini trafikten menetti.

Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 769 kişi yakalandı.

"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında da 812 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Kontroller sonucu 6 kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Trafikten Men Edilen Araç Sayısı 1718 - Son Dakika

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