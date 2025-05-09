Mersin'de 'Tükenmeyen Sevgiler, Dönüşen Eserler Sergisi' Açıldı - Son Dakika
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Mersin'de 'Tükenmeyen Sevgiler, Dönüşen Eserler Sergisi' Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Anneler Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiyle, Çocuk Gelişim Merkezleri’nden faydalanan çocukların sanat eserlerini sergiledi. Başkan Seçer, annelere ve çocuklara önemli mesajlar verdi.

09.05.2025 13:53  Güncelleme: 15:22
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın  'Anneler Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nden faydalanan çocukların eserlerinin yer aldığı 'Tükenmeyen Sevgiler, Dönüşen Eserler Sergisi' açıldı. Sergide çocuklarla ve anneleriyle bir araya gelen Başkan Seçer annelere seslenerek, "Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Annelerimiz iyi ki varlar. Onlar bizler için çok değerli ve bizim her şeyimiz. Ben ve çalışma arkadaşlarım uyguladığımız projelerle annelerimize yardımcı olmaya, onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 'Anneler Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nden faydalanan çocukların eserlerinin yer aldığı 'Tükenmeyen Sevgiler, Dönüşen Eserler Sergisi' açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda yapılan sergi açılışında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nden faydalanan çocuklar, aileleri ve öğretmenler ile Büyükşehir Belediyesi personeli yer aldı. Başkan Seçer, çocuklar ve aileleri tarafından neşe ile karşılandı. Çocuk Korosu; dansları ile birlikte 'Anne' şarkılarını seslendirdi ve Başkan Seçer de minikleri büyük bir keyifle dinledi.

Minikler, tarihte yankı uyandıran sanatçıları ve eserlerini canlandırdı

Sergide minikler tarafından Meksikalı ressam Frida Kahlo, sürrealist ressam Salvador Dali, İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarı Pablo Picasso ile Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biri olan İnci Küpeli Kız da canlandırıldı.

Miniklerin ortaya çıkardığı eserler, Büyükşehir'in Hizmet Binası'nda sergileniyor

Sergide, Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri'ne devam eden 36-66 ay arası çocukların hazırladığı eserler yer alıyor. Çocuk Gelişim Merkezleri ile minikler, kentte aktif olarak sanat çalışmalarına, sergi ve müzelere götürülürken, çevre farkındalık bilinci sanatla bağdaştırılarak çalışılıyor. Çocuklar sergide yer alan eserlerinde, öğrendikleri ve tarihte büyük yankı uyandıran sanatçılara yer verdi. Çocuklar eserlerinde duygularını, ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik düşüncesi ile yansıttı.

Seçer: "Uyguladığımız projelerle annelere yardımcı oluyor, onların yükünü hafifletiyoruz"

'Tükenmeyen Sevgiler, Dönüşen Eserler Sergisi'nde çocuklarla ve anneleriyle bir araya gelen Başkan Seçer, annelere seslenerek, "Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Annelerimiz iyi ki varlar. Onlar bizler için çok değerli ve bizim her şeyimiz. Annelerimiz, evimizin bereketi ve mutluluğu. Ailelerimiz huzur içerisinde olsun. Dualarımız ve çalışmalarımız da bu yönde. Bu nedenle ben ve çalışma arkadaşlarım uyguladığımız projelerle annelerimize yardımcı olmaya, onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz" dedi.

Büyükşehir'in Çocuk Gelişim Merkezleri hakkında ailelerden olumlu dönüş aldıkça çok mutlu olduğunu ifade eden Seçer, "Öğretmenlerimizden memnunuz ve herkes de memnun. Çarşıda, sokakta gezdiğimde sohbet ettiğim insanlardan çocukları Çocuk Gelişim Merkezlerimize ya da Kurs Merkezlerimize gidenler olduğunda onlara ilk olarak; 'Öğretmenlerimizden memnun musunuz?' diye soruyorum. Vatandaşlar memnuniyet duyunca ben de gururlanıyor ve çok mutlu oluyorum. Çocuklarımıza verdikleri katkılardan dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Annelerimizi çok seviyoruz" diye konuştu.Seçer, konuşmasının ardından sergiyi miniklerle birlikte el ele gezdi.

Seçer, genç piyanist Gündoğdu'yu ilgiyle dinledi

Konuşmaların ardından sergi, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda görev yapan genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu'nun piyano dinletisi eşliğinde gezildi. Başkan Seçer, genç piyanist Gündoğdu tarafından çalınan muhteşem eserleri ilgiyle dinledi. Program; Seçer'in çocuklar ve aileleri ile fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Sergi, 16 Mayıs Cuma gününe kadar 1 hafta boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 'Tükenmeyen Sevgiler, Dönüşen Eserler Sergisi' Açıldı - Son Dakika

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