Mersin'de Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Mersin'de Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali Başlıyor

Mersin\'de Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali Başlıyor

Yenişehir Belediyesi, 12-20 Ekim tarihlerinde Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'ni düzenleyecek. Festival kapsamında yer alacak etkinliklerde Mersinli yazar ve şairler yer alacak.

04.10.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, 12-20 Ekim günlerinde Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 9'uncu CNR Mersin Kitap Fuarı da bu yıl festival kapsamında gerçekleştirilecek. Festivalin Mersin ve Yenişehir'in sanatsal ve kültürel kimliğini güçlendirmeye katkı sağlayacağını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Mersin'in kültürel zenginliğini ve sanat yaşamını desteklemek için önemli bir fırsat sunacak" dedi.

Yenişehir Belediyesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğiyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali için geri sayım başladı. Festival, Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sanat buluşmaları, imza günleri ve söyleşiler gibi çeşitli etkinliklerle dolu bir programda gerçekleşecek. Festivalin onur konuğu, Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce olacak. Ayrıca yazar Feridun Andaç, şair Nouri al-Jarrah, yazar Elçin Suçin, yazar Mehmet Suçin ve gazeteci-yazar Serhan Asker gibi isimler de festivalde yer alacak.

Festival, 12 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Serhan Asker'in "Görkemli Hatıralar" programı ile başlayacak. Asker, saat 13.30'da söyleşi ve imza günü etkinliği ile okurlarıyla buluşacak. Aynı gün saat 15.00'te, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Özdemir İnce ve yazar Feridun Andaç, Mersinlilerle söyleşi ve imza günü etkinliği için bir araya gelecek. Festivalin 17.00'deki oturumunda ise Suriyeli şair Nouri al-Jarrah, yazar Elçin Suçin ve yazar Mehmet Suçin, sanatseverlerle buluşarak edebiyat ve sanat üzerine sohbetler gerçekleştirecek. Festival ve kitap fuarı, 20 Ekim'e kadar devam edecek.

Festival hakkında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Kentimizin ve ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Özdemir İnce'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onun varlığı, bu festivalin daha anlamlı hale gelmesine yardımcı olacaktır. Uluslararası Yenişehir Kültür Festival, Mersin'in kültürel zenginliğini ve sanat yaşamını desteklemek için önemli bir fırsat sunacak. Bu tür etkinlikler sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya gelmesini sağlayarak, toplumsal ve kültürel etkileşimi artırıyor. Ayrıca, halkın kültürel etkinliklere katılımını teşvik edecek ve şehirdeki sanatsal aktivitelerin görünürlüğüne de katkı verecek. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali Başlıyor - Son Dakika

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