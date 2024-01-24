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Mersin'in Erdemli ilçesinde, adresinde 12 kilogram skunk ve 21 kök Hint keneviri bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 12 kilogram skunk, 21 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 12 kilogram skunk ve 21 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika