Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 126 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 126 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 126 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Mersin'de yapılan operasyonda gemide 3.5 kg kokain, araçta 122.3 kg esrar ele geçirildi.

Mersin'de gemideki konteynerin soğutucu motor kısmında 3 kilo 490 gram kokain ve bir araçta 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Ekvador-Malta-Mersin güzergahından gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, ekiplerce X-Ray taramasından geçirildi.

Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine yönelik ekiplerce Mezitli ilçesinde bir araçta yapılan aramada da 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G, M.E. ve H.M.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 126 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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