Mersin'de 15 kilo esrar operasyonu: 2 tutuklama

MERSİN'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü takip sonucunda Toroslar ilçesinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda C.E. isimli şüpheli yakalanırken, soruşturmanın devamında bağlantılı olduğu belirlenen diğer 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Koray ÜNLÜ-Kamera: MERSİN,