Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 862 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ve Silifke ilçelerinde yasa dışı ekim yaptığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve bahçesindeki aramada 862 kök Hint keneviri ve 3 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.