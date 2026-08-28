Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

MERSİN'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., U.K. ve Z.A., mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.