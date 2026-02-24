Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 31 Tutuklama

Mersin'de kolluk kuvvetlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 31'i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 16-22 Şubat'ta 166 operasyon yapıldı.
Operasyonda 209 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 bin 358 uyuşturucu hap, 25 kilo 876 gram uyuşturucu madde, tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Kolluk birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.
