Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 31 Tutuklama

Mersin'de kolluk kuvvetlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince 16-22 Şubat'ta 166 operasyon yapıldı.

Operasyonda 209 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 bin 358 uyuşturucu hap, 25 kilo 876 gram uyuşturucu madde, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Kolluk birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.