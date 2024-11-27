Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla'da 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan Jandarma, düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.648 gram bonzai, 607 gram esrar, 107 gram metamfetamin, 108 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 4 adet cep telefonu, 1 adet bıçak ile 550 TL nakit paraya el konuldu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),