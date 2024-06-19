Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Gülnar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığını iddia edilen 5 şüpheli takibe alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada 602 uyuşturucu etkili hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.