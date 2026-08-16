Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda B.G, U.G, E.Ç. ve M.İ. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 61,75 gram esrar, 20 sentetik ecza, 16 uyuşturucu hap, 42,5 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.
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