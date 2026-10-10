Mersin'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli 28 gram esrarla tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli 28 gram esrarla tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ile nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütüldü.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutulandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli F.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli 28 gram esrarla tutuklandı - Son Dakika
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