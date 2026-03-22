Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaledibi Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.
Ekipler, devriye görevi sırasında sokakta gördüğü A.N. (21) ve E.K'nin (32) şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle üzerlerini aradı.
Aramalarda, 1,39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, bu kişilere uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla Z.A'yı (18) da yakaladı.
A.N. ve E.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Z.A. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
