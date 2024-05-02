Mersin\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheliden 3\'ü Tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliği tespit edildi.
Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Şüphelilerin ikametleri ve ormanlık alandaki bir çadırda yapılan aramalarda, 610 gram esrar, 105 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu, 7 bıçak, 3 silah ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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