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Mersin'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Mersin'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 54 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonda, özel eğitimli narkotik köpekleri ve özel harekat polisleri de görev aldı.

Mersin\'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
17.01.2024 - 07:26,  Güncelleme: 07:28
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MERSİN'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 54 kişi hakkında gözaltı kararının bulunurken çok sayıda şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu satışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 54 adrese şafak vakti 431 polis ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona dron ile destek verildi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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