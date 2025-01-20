Mersin'de Yangın Söndürüldü: Beton Mikserinin Müdahalesiyle Kamyonet Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Yangın Söndürüldü: Beton Mikserinin Müdahalesiyle Kamyonet Kurtarıldı

Mersin\'de Yangın Söndürüldü: Beton Mikserinin Müdahalesiyle Kamyonet Kurtarıldı

Mersin'de bir kamyonetin kasası alev aldı. Yoldan geçen beton mikseri sürücüsü, su ile yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

20.01.2025 22:43  Güncelleme: 22:44
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MERSİN'de kasası alev alan kamyonetteki yangın; yoldan geçen beton mikserinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Akdeniz ilçesindeki Sebze Meyve Hal Kompleksi yakınında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonetin kasası yanmaya başladı. Alevler kamyonetin kasasını sararken, sürücü bir süre trafikte ilerledikten sonra güvenli şekilde yol kenarında durdu. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durarak, içindeki suyla alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

OLAY ANI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın ve söndürme çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin alevler içinde trafikte ilerlemesi ve mikserin müdahalesiyle alevlerin söndürülüşü yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yangın Söndürüldü: Beton Mikserinin Müdahalesiyle Kamyonet Kurtarıldı - Son Dakika

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