Mersin'in Erdemli ilçesinde, kırsal mahallede yangın çıkan evdeki anne ve oğlu ile yanmış aracında ölü bulunan babanın cenazeleri toprağa verildi.
İlemin Mahallesi'nde dün yangın çıkan evde hayatını kaybeden Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya (13) ile kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunan Neşet Kaya'nın (40) cenazelerinin hastanedeki işlemleri tamamlandı.
Cenazeler, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.
Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekipleri H.E'yi (35) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.E. adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, şüpheli H.E'nin yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya'nın alyansını bir kuyumcuya sattığı öğrenildi. Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erdemli ilçesinde dün, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, mahalleye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yanmış araçta ise vücudunda yanıklar olan baba Neşet Kaya'nın cansız bedeni bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de yangında hayatını kaybeden aile toprağa verildi - Son Dakika
Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Takımın hedefi mutlak galibiyet.
Turhal Mimar Sinan Ortaokulu Hentbol Takımı, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda birinci oldu. Yarı finalde Rize Fatih Ortaokulu'nu mağlup eden takım, finalde Zonguldak temsilcisi Kozlu Ortaokulu'nu da yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?