Mersin'de Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

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Mersin'de 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından pencere demiri sökülerek kurtarıldı. Yangında bir çocuk hafif yaralanırken, bir vatandaş itfaiyeye destek verdi.

12.02.2025 16:46  Güncelleme: 16:54
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Yangında evde mahsur kalan çocuklar pencere demiri sökülerek kurtarıldı

Bir vatandaş yangına hortumla müdahale etti

MERSİN - Mersin'de 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, içeride mahsur kalan çocuklar, itfaiye ekiplerince pencere demiri sökülerek kurtarılırken, bir çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde içeride çocukların olduğu 3 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan küçük yaştaki 3 çocuk, itfaiye ekiplerince pencere demirleri kırılarak kurtarıldı. Yabancı uyruklu çocuklardan birinin vücudunda hafif yanıklar olduğu önerilirken, her 3 çocuk ta ambulansla hastaneye götürüldü. Çocukların annelerinin, alış veriş için evden çıktığı, çıkarken kapıyı kilitlediği öğrenildi.

Öte yandan yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden birinin de yaralandığı belirtilirken, yangın çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir vatandaş da itfaiye ekiplerine pencereden hortumla su tutarak destek oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Yangında Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika

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